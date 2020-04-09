Дев'ять мільярдів: найкращі футболісти світу значно подешевшали через коронавірус

Авторитетний портал Transfermarkt значно знизив трансферну вартість найкращих гравців світу через пандемію коронавірусу.

На офіційній сторінці ресурсу в Instagram з'явилася інформація, що вартість футболістів сумарно зменшилася на 9,2 мільярда євро. Transfermarkt повідомляє, що всі гравці подешевшали на 20%, а ті, хто народився у 1998 році і пізніше, впали в ціні на 10%.

Ліонель Мессі BEST

@transfermarkt_official

Портал також опублікував оновлений список десяти найдорожчих футболістів світу. Варто відзначити, що перше місце в рейтингу займає нападник "ПСЖ" Кіліан Мбаппе (180 мільйонів євро), а другу і третю сходинку ділять його партнер по команді Неймар і півзахисник "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг – 128 млн євро.

Повністю топ-10 найдорожчих футболістів світу виглядає наступним чином:

1. Кіліан Мбаппе (-10%) "ПСЖ" – 180 млн євро;

2. Неймар (-20%) "ПСЖ" – 128 млн євро;

3. Рахім Стерлінг (-20%) "Манчестер Сіті" – 128 млн євро;

4. Мохаммед Салах (-20%) "Ліверпуль" – 120 млн євро;

5. Садіо Мане (-20%) "Ліверпуль" – 120 млн євро;

6. Кевін де Брейне (-20%) "Манчестер Сіті" – 120 млн євро;

7. Харрі Кейн (-20%) "Тоттенхем" – 120 млн євро;

8. Джейдон Санчо (-10%) "Боруссія Д" – 117 млн євро;

9. Ліонель Мессі (-20%) "Барселона" – 112 млн євро;

10. Трент Александер-Арнольд (-10%) "Ліверпуль" – 99 млн євро.

@transfermarkt_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, французьке видання France Football назвало найбільш високооплачуваного футболіста року.

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