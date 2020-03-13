Головна Новини
13 березня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Продалися: ексарбітр розповів, як умовив українських футболістів грати за Росію

3.8т
Читати матеріал російською

Колишній арбітр і адміністратор збірних СРСР, СНД і Росії Сергій Хусаїнов переконав українських футболістів виступати за збірну Росії після Євро-1992, запропонувавши їм квартири в Москві.

"Знаючи про мої хороші стосунки з хлопцями, Тукманов (російський футбольний функціонер – Ред.) Перед вильотом з Гетеборга попросив: "Поговори. Обіцяй, що хочеш, аби вони підписалися за Росію". Добровольський, Канчельскіс, Онопко, Юран... Я в кінець салону – поляну накрили. Їм вирішили квартири запропонувати", – цитує слова Хусаїнова видання Чемпіонат.

Сергій Хусаїнов

Сергій Хусаїнов

Спорт-Експрес

Він зазначив, що від квартири в Москві змогли відмовитися не всі.

"Питають: а де саме квартири? Кажу, в центрі міста. Я особисто їздив Юрану житло вибирати – в споруджуваному будинку в районі Новослобідської. Запитав потім: "А що ти з нею будеш робити?" – "Продам". Так і вийшло: продав, навіть не в'їжджаючи. Так збірна Росії посилилася декількома класними українцями й одним молдаванином", – розповів Хусаїнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Уфи", за яку виступав український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, Вадим Євсєєв заявив, що наш співвітчизник міг отримати російське громадянство.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Теги
збірна Росії з футболу Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
27
2
Смішно
3
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Блеадь, ну и писдун. Юран с 1991 года играл в Португалии, у него португальское гражданство. Про остальных такая же лажа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Зная продажность х0хлов это не удивительно
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Айнтрахт Франкфурт
VS
Боруссия Менхенгладбах
Победа Боруссии М с нулевой форой
1.74 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.81 Сделать ставку
Эвертон
VS
Ливерпуль
Победа Ливерпуля
1.75 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Манчестер Юнайтед
Победа Манчестер Юнайтед с нулевой форой
1.59 Сделать ставку
Вест Хэм
VS
Вулверхэмптон
Победа Вулверхэмптона с нулевой форой
1.75 Сделать ставку
Ньюкасл
VS
Шеффилд Юнайтед
Победа Шеффилда
2,30 Сделать ставку
Норвич
VS
Саутгемптон
Победа Норвича или ничья
1.59 Сделать ставку
Борнмут
VS
Кристал Пэлас
Победа Борнмута с нулевой форой
1.73 Сделать ставку
Победа Йоханнесас Бе
1.25 Сделать ставку
Александрия
VS
Колос
Гости не проиграют
2.14 Сделать ставку