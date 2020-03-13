Продалися: ексарбітр розповів, як умовив українських футболістів грати за Росію

Колишній арбітр і адміністратор збірних СРСР, СНД і Росії Сергій Хусаїнов переконав українських футболістів виступати за збірну Росії після Євро-1992, запропонувавши їм квартири в Москві.

"Знаючи про мої хороші стосунки з хлопцями, Тукманов (російський футбольний функціонер – Ред.) Перед вильотом з Гетеборга попросив: "Поговори. Обіцяй, що хочеш, аби вони підписалися за Росію". Добровольський, Канчельскіс, Онопко, Юран... Я в кінець салону – поляну накрили. Їм вирішили квартири запропонувати", – цитує слова Хусаїнова видання Чемпіонат.

Сергій Хусаїнов Спорт-Експрес

Він зазначив, що від квартири в Москві змогли відмовитися не всі.

"Питають: а де саме квартири? Кажу, в центрі міста. Я особисто їздив Юрану житло вибирати – в споруджуваному будинку в районі Новослобідської. Запитав потім: "А що ти з нею будеш робити?" – "Продам". Так і вийшло: продав, навіть не в'їжджаючи. Так збірна Росії посилилася декількома класними українцями й одним молдаванином", – розповів Хусаїнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Уфи", за яку виступав український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, Вадим Євсєєв заявив, що наш співвітчизник міг отримати російське громадянство.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!