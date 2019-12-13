На емоціях не можна, але тут – треба. Хоча з іншого боку ми просто боялися зізнатися, що "Динамо" може не вийти з такої групи Ліги Європи (хоча з самого початку говорив, що кияни будуть боротися лише за друге місце в групі).

Чергове дно пробито, до ядра земної кулі ще ближче. Звичайно, хочеться і лаятися, і плюватися, і хапатися за голову. Хоча знову ж таки, ще є чому дивуватися? Ні – це і є нинішній рівень "Динамо", коли в двох матчах не можемо обіграти скромняка зі Швейцарії та пройти команди Швеції та Данії (другорядних футбольних країн Європи).

Півзахисник "Динамо" Карлос Де Пена не вірить, що його команда могла пролетіти повз плей-офф Ліги Європи facebook.com/fcdynamoua

Так, це чергова "ручка", до якої доведена команда. Після матчу тут запитують: "Як можна взагалі катати таке ла*но?" Питання хороше, відповідь – неприємна. Можна, і можна гірше катати, коли ти дієш за зразком дворової команди. Без чіткого керівництва, продуманої стратегії розвитку, хорошого тренера і т.д.

Так, Михайличенко тільки четвертий місяць в "Динамо", без своїх трансферів і зборів. Але вже давно зрозуміло, що він не тренер рівня боротьби за чемпіонство та путівки плей-офф Ліги Європи. Той бардак, що творився на лавці в матчі з "Шахтарем" в Кубку України (коли Жерсон психував), тільки оголив проблеми нинішнього тренерського штабу. А подальші результати з нервами і нелогічними кадровими рішеннями – тільки підтвердили повний атас.

Коли вже після 2-3-го матчу пішли чутки, що гравці задумали "плавити" Михайличенко – тільки посміхнувся. Але не здивувався, що трапиться й подібне. Чи плавили спеціально, і тільки в Лізі Європи – доказів немає. Однак, знову ж таки, є гра і результати: незрозумілий в багатьох аспектах матч в Лугано (0:0), провальний початок в домашній грі з "Копенгагеном", феєрія оборони і червона Сидорчуку (колишній "металург", до речі – із запорізького "Металурга") в Мальме (3:4), ну і тепер тут, у Києві з "Лугано".

Хлопці, "Лугано" сьогодні провів для себе матч а-ля фінал Ліги чемпіонів, записавши нинішній сезон собі в історію (шкода тільки для швейцарців, що лише внічию зіграли). На ділі ж у "Лугано" дуже посередні гравці та доволі примітивна гра, яка дозволила всього 3 рази пробити по воротах і 1 раз потрапити у площину. Той самий 1 раз. Цього суперника "Динамо" як одна з кращих команд України повинна автоматом обігравати...

Але це вже не про нинішнє "Динамо". І не тільки про команду, а й про клуб. Так, ось це все – треба глобальні зміни, починаючи з керівництва, реформування всієї системи, повністю інша тренерська концепція та повне перезавантаження. Всі ці речі давно зрозумілі, але в той же час закопані однією людиною як скриня Чахлика Невмирущого, щоб ніхто ніколи не знайшов.

Чергове дно пробито, до ядра землі все ближче (зате тепліше). Але обійдемося без різких кроків – це ж тільки зашкодить динамівської сім'ї та вразить славні "біло-сині" серця. Краще один Анатоліч пошле уболівальників нах*й. Так може сам туди ж підеш (і інші, хто заслуговує, - теж)?

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