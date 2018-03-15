Пробили дно: Росія пригрозила Англії забороною на ЧС-2018

Російський уряд погрожує забороною будь-якому британському ЗМІ на роботу під час чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Представник російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила про те, що британським ЗМІ не дозволять працювати на Мундіалі, якщо ліцензія на роботу у Британії для видання Russia Today буде відкликана, повідомляє Daily Mail.

Ця заява російської влади може стати додатковою причиною для бойкоту Англією чемпіонату світу. Однак в англійській Футбольній асоціації поки що утримуються від коментарів.

Як повідомляв "Обозреватель", збірна Англії може відмовитися від поїздки у Росію на чемпіонат світу 2018 року, якщо тамтешня футбольна асоціація не буде впевнена в цілковитій безпеці своїх гравців.