"Про що мова?" Легенда "Динамо" пояснив, чому відмовився грати за Росію

Легендарний футболіст київського "Динамо" Олексій Михайличенко розповів, що після розпаду СРСР йому надходила пропозиція прийняти російське громадянство і виступати за збірну цієї країни.

Втім, нинішній спортивний директор "біло-синіх" зайняв принципову позицію, відхиливши будь-які спроби переконати його відмовитися від України.

Олексій Михайличенко "Апостроф"

"До збірної Росії мене запрошували. Я відмовився. На той час виступав за "Глазго Рейнджерс". Часи тоді був зовсім інші, і тих хлопців, які прийняли пропозицію, не засуджував — це їхній вибір. Але чітко розумів: якщо запропонувати шотландцю виступати за збірну Англії, з високою ймовірністю можна прогнозувати, що він просто не зрозуміє, про що мова. Свою точку зору чітко пояснив, коли пролунав перший дзвінок із Росії на тему зміни громадянства. Мене правильно зрозуміли і більше не дзвонили", — сказав Михайличенко в інтерв'ю Футбол24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Борис Тащі, який виступає за німецький "Дуйсбург", відмовився змінювати громадянство на російське.

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