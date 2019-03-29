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"Про що мова?" Легенда "Динамо" пояснив, чому відмовився грати за Росію

4.3тЧитати матеріал російською

Легендарний футболіст київського "Динамо" Олексій Михайличенко розповів, що після розпаду СРСР йому надходила пропозиція прийняти російське громадянство і виступати за збірну цієї країни.

Втім, нинішній спортивний директор "біло-синіх" зайняв принципову позицію, відхиливши будь-які спроби переконати його відмовитися від України.

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Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

"Апостроф"

"До збірної Росії мене запрошували. Я відмовився. На той час виступав за "Глазго Рейнджерс". Часи тоді був зовсім інші, і тих хлопців, які прийняли пропозицію, не засуджував — це їхній вибір. Але чітко розумів: якщо запропонувати шотландцю виступати за збірну Англії, з високою ймовірністю можна прогнозувати, що він просто не зрозуміє, про що мова. Свою точку зору чітко пояснив, коли пролунав перший дзвінок із Росії на тему зміни громадянства. Мене правильно зрозуміли і більше не дзвонили", — сказав Михайличенко в інтерв'ю Футбол24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Борис Тащі, який виступає за німецький "Дуйсбург", відмовився змінювати громадянство на російське.

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Особа
Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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