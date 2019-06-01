Про пиво і не тільки: Супрун дала пораду українцям на фінал Ліги чемпіонів

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як українським уболівальникам краще дивитися фінальний матч Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль".

"Порада не пити пива зi смакотою під час перегляду футболу може виглядати безглуздо. Але закликаємо хоча б не перевищувати дозування алкоголю, пити воду і стежити за тим, що ви їсте. Але наприклад, пива варто пити не більше 350 мл – це та кількість спирту, яку печінку може знешкодити відносно швидко", – написала Супрун в Facebook.

Нагадаємо, що поєдинок пройде на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді в суботу, 1 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок – о 22:00 за київським часом.

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