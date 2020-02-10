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11 лютого • оновлено в 03:40
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Призначення Шовковського міністром: з'явилася перша реакція легенди "Динамо"

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Легендарний воротар київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський неоднозначно відреагував на можливе призначення міністром спорту країни.

Коментуючи для видання "Гордон" слова прем'єр-міністра Олексія Гончарука про те, що його кандидатура дійсно розглядається, СаШо не підтвердив, але й не спростував цієї інформації. "Я нічого не можу вам сказати з цього приводу", – сказав Шовковський.

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Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

УАФ

Відзначимо, що Гончарук заявляв, що ідея запрошення Олександра на пост глави спортивного відомства належить йому. "Але серйозно ми її не обговорювали", – наголосив прем'єр, який не виключив, що спортивний напрямок буде виведено в окреме відомство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Шовковський отримав нову посаду. Помічник Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України став експертом однієї з букмекерських контор.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Шовковський
Теги
Кабінет Міністрів України ФК Динамо Київ
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
будет то что с боксером.сначала уважение и гордость,сейчас ненавидят
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