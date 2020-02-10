Призначення Шовковського міністром: з'явилася перша реакція легенди "Динамо"

Легендарний воротар київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський неоднозначно відреагував на можливе призначення міністром спорту країни.

Коментуючи для видання "Гордон" слова прем'єр-міністра Олексія Гончарука про те, що його кандидатура дійсно розглядається, СаШо не підтвердив, але й не спростував цієї інформації. "Я нічого не можу вам сказати з цього приводу", – сказав Шовковський.

Олександр Шовковський УАФ

Відзначимо, що Гончарук заявляв, що ідея запрошення Олександра на пост глави спортивного відомства належить йому. "Але серйозно ми її не обговорювали", – наголосив прем'єр, який не виключив, що спортивний напрямок буде виведено в окреме відомство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Шовковський отримав нову посаду. Помічник Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України став експертом однієї з букмекерських контор.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!