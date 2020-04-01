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1 квітня • оновлено в 14:04
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Прив'язали до стільця: в будинок знаменитого ексфутболіста збірної Англії вломилися грабіжники

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Грабіжники вдерлися в маєток ексфутболіста збірної Англії Ешлі Коула та вкрали коштовності.

Як повідомляє видання The Sun, злодії в балаклавах і камуфляжі потрапили в будинок колишнього гравця "Арсеналу" і "Челсі" через задні двері та, за чутками, прив'язали його до стільця.

Ешлі Коул

Ешлі Коул

"Це був страшний досвід. Грабіжники поводили себе, як справжні професіонали, і добре знали, що їм потрібно робити. Схоже на те, що вони були націлені саме на будинок Ешлі та ретельно все спланували", – передає слова джерела англійський таблоїд.

Коул, який зараз працює футбольним експертом на телебаченні і тренує молодіжну команду "Челсі", був дуже наляканий, але в процесі пограбування не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірку "Атлетіко" пограбували під час його приїзду в Москву на матч Ліги чемпіонів проти "Локомотива".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
ФК Арсенал Лондон ФК Челсі збірна Англії з футболу
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