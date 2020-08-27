Притула про Луческу в "Динамо": це пекельне пекло

Прихід Мірчі Луческу на тренерський пост київського "Динамо" не викликає особливого інтересу та є проявом неповаги до вболівальників клубу.

Про це заявив відомий шоумен і кандидат в мери Києва Сергій Притула.

"Мені важко говорити, що я захоплююся грою нинішнього київського "Динамо". Найстрашніше, що сталося за останні років 6-7, це те, що "Динамо" перестали боятися навіть на внутрішній арені. Однозначно, що Луческу біля керма "Динамо" Київ – це пекельне пекло і тотальна неповага. Але на що ми можемо вплинути? Мені не дуже цікаві перспективи команди за Луческу. У мене до нього нуль поваги", – сказав Притула в інтерв'ю SportArena.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" Луческу виграло Суперкубок України, обігравши "Шахтар" у першому дербі для Мірчі Луческу на посту наставника "біло-синіх".

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