Присвятили Україні перемогу над Росією: в мережі згадали найепічніше відео з ЧС-2018

Колишні футболісти київського "Динамо" Домагой Віда та Огнен Вукоєвич рівно рік тому, 8 липня 2018-го, записали відео, що стало найскандальнішим під час чемпіонату світу в Росії.
Після перемоги над господарями мундіалю хорвати записали відео на підтримку України. Віда та Вукоєвич у роздягальні команди прокричали на камеру "Слава Україні! Ця перемога за "Динамо" та Україну! Давай-давай!".
Домагой Віда і Огнен Вукоєвич
Ролик став вірусним і викликав справжню істерику в Росії. Так, депутати Держдуми накинулися на футболістів, звинувативши їх у політичній провокації та екстремізмі.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оштрафувала і відібрала акредитацію Вукоєвича на турнір, а українці атакували сторінки організації в Facebook, засипавши її гнівними коментарями.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати епічне відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Атлетико" підписав контракт із "Мессі у спідниці" з України.
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