"Пристарілі товариші": відомий журналіст дав пораду збірній України

Відомий спортивний журналіст Артем Франков назвав оборону збірної Португалії слабким місцем суперника України в першому матчі відбору до Євро-2020.

Головний редактор журналу "Футбол" впевнений, що "жовто-сині" просто зобов'язані використовувати свою перевагу в швидкості.

Новини Збірна України зазнала втрат перед битвою з Португалією

Португалія на ЧС-2018

"Хочеться вірити, що збірна України дасть справжній бій португальцям. Зрозуміло, наша збірна не фаворит цієї зустрічі, португальці виглядають більш очевидними претендентами на перемогу. Якщо ми оптимісти, давайте розраховувати на те, що збірна України заб'є, з огляду на те, які досвідчені хлопці, а найчастіше, просто пристарілі товариші зазвичай грають в обороні португальської команди. Ми зобов'язані це використовувати", – цитує Франкова FoоtBoom.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко поскаржився на головний недолік роботи в команді.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!