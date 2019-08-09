Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Приречений": в Іспанії повідомили вердикт по Луніну в "Реалі"

2.6т Читати матеріал російською

Авторитетне іспанське видання Marca присвятило статтю українському голкіперу "Реала" Андрію Луніну, назвавши його "чемпіоном з неприємностей".

Іспанські журналісти впевнені, що 20-річному воротареві, який цього літа виграв з Україною молодіжний чемпіонат світу і став найкращим голкіпером турніру, просто не щастить в Мадриді.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

marca.com

Спочатку була невдала оренда в "Леганес", де Лунін майже не отримував ігрову практику. Потім ситуація з Кейлором Навасом, який ніяк не покине "Сантьяго Бернабеу". Саме на його місці тренери і боси "Реала" бачили Луніна. Однак "трансферне вікно" через кілька тижнів закривається, і все йде до того, що українець приречений бути третім зайвим у цьому сезоні.

Новини
"Майбутній воротар": Зідан прояснив ситуацію з Луніним у "Реалі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кар'єрі Луніна може виникнути несподіваний поворот. "Реал" запропонував клубу-новачку Ла Ліги взяти українського воротаря в оренду до кінця сезону-2019/20.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія Мадрид
Тег
Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...