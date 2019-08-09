"Приречений": в Іспанії повідомили вердикт по Луніну в "Реалі"

Авторитетне іспанське видання Marca присвятило статтю українському голкіперу "Реала" Андрію Луніну, назвавши його "чемпіоном з неприємностей".

Іспанські журналісти впевнені, що 20-річному воротареві, який цього літа виграв з Україною молодіжний чемпіонат світу і став найкращим голкіпером турніру, просто не щастить в Мадриді.

Андрій Лунін marca.com

Спочатку була невдала оренда в "Леганес", де Лунін майже не отримував ігрову практику. Потім ситуація з Кейлором Навасом, який ніяк не покине "Сантьяго Бернабеу". Саме на його місці тренери і боси "Реала" бачили Луніна. Однак "трансферне вікно" через кілька тижнів закривається, і все йде до того, що українець приречений бути третім зайвим у цьому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кар'єрі Луніна може виникнути несподіваний поворот. "Реал" запропонував клубу-новачку Ла Ліги взяти українського воротаря в оренду до кінця сезону-2019/20.

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