Приниження Росії від Бразилії в Москві: спортивні підсумки 23 березня

Бразилія принизила Росію в товариському матчі, а збірна України не змогла обіграти гіршу команду ЧС-2018. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини п'ятниці, 23 березня.

Крім того, в родині легендарного голкіпера сталася смертельна трагедія з 5-річним сином а російські вболівальники не витримали ганьби збірної Росії в Москві. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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