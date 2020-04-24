За майже 30-річну історію незалежної України наші клуби, незважаючи на різні кризи, встигли добряче повоювати в Європі. Та так, що деякі матчі увійшли в класику світового футболу.

І не "Динамо" з "Шахтарем" єдиними! OBOZREVATEL виділяє свої топ-10 матчів українських клубів у єврокубках, які стали легендарними для багатьох поколінь уболівальників в нашій країні. Від розгромів "Барселони" та "Арсеналу" в 90-х до суперфеерій з "Бешикташем" та "Евертном" в наш час.

"Барселона" – "Динамо" – 0:4

Ліга чемпіонів 1997/98, груповий раунд

5 листопада 1997 року. "Камп Ноу" (Барселона, Іспанія)

Чим увійшов в історію: повторний розгром однієї з кращих команд Європи з "трійкою" Шевченка

Ну звичайно, як же тут без "Барселони" й того розгрому в 1997-му. Хоча під це визначення потрапляють відразу два матчі "Динамо" з каталонцями в тій ЛЧ – й домашній, й виїзний закінчилися для українців феноменальними перемогами 3:0 і 4:0! Два найбільших матчі йшли фактично поспіль. Але виділимо все ж гостьовий, коли "спека" пішла вже з перших хвилин, Шевченко зробив хет-трик, а трибуни "Камп Ноу" в кінці гри стоячи аплодували "Динамо".

"Динамо" – "Реал" Мадрид – 2:0

Ліга чемпіонів 1998/99, 1/4 фіналу

17 березня 1999 року. "Олімпійський" (Київ)

Чим увійшов в історію: подарував українській команді першу (і поки єдину) путівку в півфінал ЛЧ

Не найбільш видовищний та результативний матч того супер "Динамо" в тій пам'ятній Лізі чемпіонів, але один з найважливіших з великим успіхом в результаті. Після нічиї в гостях (1:1) кияни приймали зоряний "Реал" в Києві, де потужно і без коливань здобули перемогу (2:0) і вперше в історії вийшли в 1/2 фіналу ЛЧ. Той березневий матч на "Олімпійському" став одним з найбільш відвідуваних матчів в Україні в 90-х і залишається більш пам'ятним, ніж подальша півфінальна дуель з "Баварією".

"Динамо" Київ перед історичним матчем з "Реалом" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів football24.ua

"Шахтар" – "Арсенал" – 3:0

Ліга чемпіонів 2000/2001, груповий раунд.

7 листопада 2000 року. РСК "Олімпійський" (Донецьк)

Чим увійшов в історію: перший розгром "Шахтаря" і перемога над європейським грандом в Лізі чемпіонів

ЛЧ 2000/2001 фактично стала народженням нового "Шахтаря" європейського зразка, а сам турнір був дебютним для "гірників". І розгромна перемога над іменитим в той час "Арсеналом" стала просто "вишенькою на торті". Неймовірна по віддачі й атмосфері гра, яка дозволила вкотити "Шахтарю" 3 сухих м'ячі лондонцям! Такого Донецьк до того дня не бачив навіть уві сні.

"Динамо" – "Спартак" – 4:1

Ліга чемпіонів 2008/09, плей-офф кваліфікації

13 серпня 2008 року. "Лужники" (Москва, Росія)

Чим увійшов в історію: став однією з найяскравіших перемог у війні "Динамо" і "Спартака" та перебив по успішності перемогу з Камбеком в ЛЧ сезону 1994/95.

"Динамо" знищило "Спартак" – бальзам на душу динамівських уболівальників всіх поколінь! Влітку 2008-го обидва матчі кваліфікації ЛЧ відразу увійшли в "золоту класику" – кияни двічі по 4:1 розправилися з принциповим історичним суперником. Це було як в казці – відмінна команда з кращих українців та класних легіонерів, Вукоєвич "цементує" опорну зону, Бангура феєрить на вістрі, а Мілевський з Алієвим грають в свій кращий футбол. Як і самі матчі, так і окремі голи (коли Міля одним фінтом "зробив" відразу двох захисників) стали вже притчами для нинішнього підростаючого покоління уболівальників "Динамо".

"Металіст" – "Бешикташ" – 4:1

Кубок УЄФА 2008/09, груповий раунд

2 жовтня 2008 року. ОСК "Металіст" (Харків)

Чим увійшов в історію: неймовірним голом Жажа Коельо та одним з найбільших рахунків в єврокубкових матчах "Металіста"

"Металіст" Мирона Маркевича тільки підтягнувся до грандів українського футболу і став гідно представляти Україну в Кубку УЄФА. До Харкова приїжджає досить іменитий турецький "Бешикташ", і шанси харків'ян оцінюються з побоюванням. Але команда Маркевича видає незабутні 90 хвилин, повністю розтрощивши турків. А перший гол в матчі від Жажі Коельо – це "щось" і до цього дня!

"Шахтар" – "Вердер" – 2:1

Кубок УЄФА 2008/09, фінал

20 травня 2009 року. "Шюкрю Шараджоглу" (Стамбул Туреччина)

Чим увійшов в історію: "Шахтар" виграв Кубок УЄФА – поки єдиний трофей незалежної України в футболі

Фінал є фінал – переможний і тріумфальний, що приніс поки єдиний трофей українських команд за час незалежної України. "Шахтар" виграє у "Вердера" 2:1 (пропустивши "ляпас" після невеликої помилки Андрія Пятова) останній Кубок УЄФА і вписує своє ім'я в історію.

"Карпати" - "Галатасарай" - 1:1

Ліга Європи 2010/11, плей-офф кваліфікації

26 серпня 2010 року. Стадіон "Україна" (Львів)

Чим увійшов в історію: став самим вогняним плей-офф відбору єврокубків в історії українських команд і подарував "Карпатам" першу в історії путівку в Лігу Європи

Той випадок, за яким знімають фільми. Аутсайдер проти велетня (яким тоді був "Галатасарай" для "Карпат"), здавалося, в уже програній боротьбі "на волосині" робить камбек і перемагає! Після 2:2 в Туреччині львів'янам треба було не програти, але при 0:0 вони пропустили на 89 хвилині. І тут сталося диво, що стало історичним для Львова – на 94-й хвилині Худоб'як неймовірним чином дістав м'яч біля лицьової і віддав пас на... Федецького (правого захисника!), Увігнав круглого в ворота! Гол, який створив найбурхливіше футбольне святкування у Львові і вперше вивів "Карпати" в Лігу Європи.

"Дніпро" – "Севілья" – 2:3

Ліга Європи 2014/15, фінал

27 травня 2015 року. "Національний" (Варшава, Польща)

Чим увійшов в історію: "Дніпро" вперше в історії дістався до фіналу єврокубків

Той сезон 2014/15 повністю став казковим для "Дніпра", а прохід "Наполі" в 1/2-й і сьогодні залишається в пам'яті уболівальників. Але фінал є фінал, де команда Маркевича дуже голосно "грюкнула дверима" – драматична перестрілка з "Севільєю" з яскравими голами та неймовірною атмосферою. Трофей був досить близький, але вже сам вихід "Дніпра" у фінал Ліги Європи та весь пройдений шлях зробив ту команду великим переможцем.

"Динамо" – "Евертон" – 5:2

Ліга Європи 2014/15, 1/8 фіналу

19 березня 2015 року. НСК "Олімпійський" (Київ)

Чим увійшов в історію: найяскравіша єврокубкова перемога "Динамо" 2010-х

Один з останніх найсильніших зразків "Динамо" нинішнього часу провів мегаматч проти більш сильного суперника з англійської Прем'єр-ліги. Того вечора для киян склалося все – йшла гра, були фантастичні удари, проходили найрізноманітніші комбінації. В результаті Київ побачив одну з найяскравіших перемог "біло-синіх" в новітній історії клубу.

"Фейеноорд" – "Зоря" – 4:3

Ліга Європи 2014/15, плей-офф кваліфікації

28 серпня 2014 року. "Де Кюйп" (Роттердам, Нідерланди)

Чим увійшов в історію: "Зоря" вперше дісталася до плей-офф кваліфікації ЛЄ і мало не потрапила в групу

У 2014-му "Зоря" з Юрієм Вернидубом вийшла на новий рівень і мало не потрапила в групу Ліги Європи. Хоча після домашніх 1:1 з "Фейєноордом" здавалося, що шанси приречені. Але матч-відповідь в Роттердамі став справжньою епічною битвою: українці програвали 0:3 до 48 хвилині, але потім відновили рівність (багато в чому завдяки дублю Руслана Малиновського) і могли проходити далі! Однак на 92-й хвилині через прикру втрату м'яча тим же Малиновським "Зоря" пропустила 4-й і зробила найобразливіший проліт повз єврокубків... Але той матч пам'ятають і сьогодні навіть в Нідерландах.