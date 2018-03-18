"Прикро і неприємно": Хачеріді пояснив, що сталося в грі з "Лаціо"

Захисник київського "Динамо" прокоментував ситуацію в матчі з "Лаціо", коли він за словами Хацкевича відмовився виходити на поле на позицію центрального захисника.

"Я віддав "Динамо" всі свої сили і присвятив практично всю кар'єру. Якщо треба буде в "Динамо" стати на ворота, повірте мені, я туди стану, якщо це допоможе моєму клубу. Мені ніхто не пропонував виходити грати лівого центрального захисника в матчі проти "Лаціо", - заявив футболіст в інтерв'ю Tribuna.com.

За словами гравця, коли він почув таку заяву головного тренера, він дуже засмутився.

"Коли я почув, що я відмовився виходити на цій позиції, мені було по-людськи дуже прикро і неприємно. Я не зрозумію, навіщо Олександр Хацкевич це робить", - підсумував Хачеріді.

Раніше Олександр Шовковський жорстко "наїхав" на Євгена, за те, що той не вийшов на матчі з "Лаціо".