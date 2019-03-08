"Прийшов зі зброєю": екс-футболіст "Динамо" розкритикував українців в чемпіонаті Росії

Колишній футболіст збірної України, київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та "Дніпра" Володимир Єзерський із засудженням сприймає виступи гравців з нашої країни в чемпіонаті Росії.

"Все залежить від виховання і цінностей таких футболістів. Важливо те, чи знає гравець історію своєї країни. Особливо, це стосується гравців з Донбасу. Наш сусід прийшов з війною, він прийшов зі зброєю. Вони всі виїхали звідти – і "Шахтар", і Ракицький, і Гай... І після цього переходити в чемпіонат Росії – я цього не сприймаю", – сказав Володимир в інтерв'ю "Вацко Light".

Володимир Єзерський ФФУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Єзерський відзначився епічним троллінгом Ярослава Ракицького, який цієї зими перейшов з "Шахтаря" в пітерський "Зеніт".

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