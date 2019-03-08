МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Прийшов зі зброєю": екс-футболіст "Динамо" розкритикував українців в чемпіонаті Росії

Читати матеріал російською

Колишній футболіст збірної України, київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та "Дніпра" Володимир Єзерський із засудженням сприймає виступи гравців з нашої країни в чемпіонаті Росії.

"Все залежить від виховання і цінностей таких футболістів. Важливо те, чи знає гравець історію своєї країни. Особливо, це стосується гравців з Донбасу. Наш сусід прийшов з війною, він прийшов зі зброєю. Вони всі виїхали звідти – і "Шахтар", і Ракицький, і Гай... І після цього переходити в чемпіонат Росії – я цього не сприймаю", – сказав Володимир в інтерв'ю "Вацко Light".

Новини
"Зеніт" з Ракицьким осоромився в Лізі Європи

Володимир Єзерський

Володимир Єзерський

ФФУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Єзерський відзначився епічним троллінгом Ярослава Ракицького, який цієї зими перейшов з "Шахтаря" в пітерський "Зеніт".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Єзерський
Теги
ФК ШахтарФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
13
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
"Наш сосед пришел с войной, он пришел с оружием." ------------------ Это совсем не мешает нерабам пользоваться российским газом и углём. Хохлы - самая беспринципная и трусливая нация в Мире!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги