Прийняв п'ятою та пробив з льоту: в Новій Зеландії забили неймовірний гол з центру поля

Аргентинський нападник Еміліано Таде відзначився неймовірним голом у матчі аматорського чемпіонату Нової Зеландії між "Централ Юнайтед" і "Хемілтон Вондерерс".

Команда 32-річного гравця забила чотири м'ячі у ворота своїх суперників, але один з них вийшов особливо красивим. "Вондерерс" великими силами пішли вперед на подачу штрафного, але футболісти господарів вибили м'яч до центрального кола. Захисник гостей помилився при передачі, віддавши пас на Таде, який прийняв ігровий снаряд п'ятою і відразу ж пробив, побачивши, що голкіпер суперників далеко вийшов із воріт.

Відзначимо, що аргентинець також є гравцем професійної команди "Окленд Сіті", у складі якої він шість разів поспіль виграв Лігу чемпіонів серед клубів Океанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Норвегії футболіст забив гол з 40 метрів, намагаючись відібрати м'яч.