Ухвалено офіційне рішення щодо контракту Шевченка і збірної України

Андрій Шевченко продовжив контракт зі збірною України з футболу до кінця 2022 року, повідомив на брифінгу глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

"Я з радістю хочу вас проінформувати, що виконком проголосував за продовження контракту з тренерським штабом Андрія Шевченка до 31 грудня 2022. Я вважаю, що це дуже символічно, що це сталося саме у Львові", – заявив Павелко.

Андрій Миколайович лаконічно подякував за довіру.

"Мені дуже приємно, що виконком ухвалив рішення дати можливість мені та моєму тренерському штабу продовжити ще на два з половиною роки контракт. Ми приступимо до вивчення договору, і в найближчому майбутньому підпишемо всі офіційні папери. Головне, що домовленість вже є", – заявив Шевченко, обмінявшись з віцепрезидентом УАФ Олександром Герегою меморандумами про співпрацю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішній договір Шевченка з УАФ був розрахований до липня нинішнього року, однак через перенесення Євро-2020 виникла необхідність в його продовженні.