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1 червня • оновлено в 18:22
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"Прийняли "м*скаля"": Сьомін пошкодував про рішення піти з "Динамо"

2.2т
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Колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін зізнався, що рішення покинути київський клуб після успішного сезону 2008/09 було помилкою.

"Зі спортивної точки зору рішення піти з київського "Динамо" влітку 2009 року вийшло для мене занадто складним морально. З одного боку, Наумов покликав мене в рідний клуб (московський "Локомотив" – Ред.) – саме клуб, а не дім, тому що з дому не виганяють. З іншого, ми виграли чемпіонат України, дійшли до півфіналу Кубка УЄФА, вийшли в Лігу чемпіонів. У нас була суперкоманда, а київські вболівальники прийняли "москаля". Але я не скористався можливістю отримати задоволення від гімну Ліги чемпіонів і гри в ній, і це було неправильно", – зізнався Сьомін в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Юрій Сьомін

Юрій Сьомін

Football24.ru

Нагадаємо, що російський фахівець працював з киянами у 2007-2009 і 2010-2012 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв заявив, що виліт команди в півфіналі Кубка УЄФА від донецького "Шахтаря" трапився через помилку Сьоміна.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Юрій Сьомін
Тег
ФК Динамо Київ
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