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"Приходить мертвий": у Росії захопилися Ребровим, який "бухнув у ресторані"

3.3т Читати матеріал російською

Спортивний директор "Рубіна" Рустем Сайманов захопився здоров'ям українця Сергія Реброва, який з 2008-го по 2009 рік, виступав за російський клуб.

Сайманов згадав історію, як знаменитий українець відправив у дубль свого російського партнера по команді Олександра Бухарова.

"У нас Серьога Ребров був. Він якось з Бухаровим випив у ресторані. Бухар приходить мертвий, його в дубль заслали. Його викликає Бердиєв і каже: "Сашо, не cпiлкуйся ти з ним. Він прийшов із "Динамо" Київ. Бачиш, ви вчора разом бухнули, він сьогодні на тренуванні кращим був, а ти тиждень будеш відходити", – сказав Сайманов в ефірі Youtube-каналу "Красава".

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Нагадаємо, що Ребров став головним тренером угорського "Ференцвароша" в серпні минулого року. Згідно з угодою, українець отримує більше 1,5 млн євро в рік. За мірками угорського чемпіонату це дуже значна сума.

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Особа
Сергій Ребров
Тег
ФК Рубін
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да насрали в России на вашего реброва.
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