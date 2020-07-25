Прихід Луческу в "Динамо" підсилить "Шахтар", – експерт

Призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо посилить "Шахтар", вважає експерт каналів "Футбол 1/2/3" Михайло Метревелі.

На думку футбольного функціонера, "гірники" на кожен поєдинок будуть виходити більш мотивованими.

"З приходом Луческу в "Динамо", "Шахтар" стане ще сильніше і бiльш мотивованим. У мене немає сумнівів. Тепер "Шахтар" буде боротися не тільки проти "Динамо", а й проти Містера", – сказав Михайло Зелімхановіч в коментарі для програми Футбол NEWS..

Метревелі порівняв "Динамо" 2020 року з "Шахтарем" 2008 року.

"Напевно, тоді ситуація була порівнянна з тією, в якій зараз виявилося "Динамо". Я маю на увазі, складну кризу команди. Напевно, у донеччан ситуація була навіть більш складна. Всі були впевнені, що Містер повинен піти, він був однією ногою на виході. Єдиним, хто його підтримав, був президент "Шахтаря". Він ризикнув і все поставив на зеро. Тоді рулетка зупинилася в потрібному місці, і клуб виграв. Наскільки президент "Динамо" сильний в цьому аспекті гравець, ми подивимося", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Також стало відомо, що Мірче допомагатиме екстренер "Шахтаря" – молдавський фахівець Олександр Спiрiдон.

Відразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".