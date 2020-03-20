Пригрозили військами: президент футбольного клубу розлютив владу Італії закликом порушувати карантин

Через епідемію коронавіруса в Італії всі футбольні клуби позбулися можливості тренуватися, але президент римського "Лаціо" Клаудіо Лоліто ставить свої інтереси поверх карантину.

Нещодавно Лоліто закликав своїх футболістів починати тренування вже з 23 березня, щоб команда була повністю готова до відновлення чемпіонату. На тлі цього прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив з різкою заявою, за словами італійського скаута Алекса Великих натякнувши на введення військ через порушення карантину в тому числі через спорт.

Президент "Лаціо" Клаудіо Лоліто (праворуч) з найкращим бомбардиром команди Чіро Іммобіле

"Напевно, це одна з найспекотніших тим зараз. Нещодавно президент "Лаціо" Клаудіо Лоліто звернувся до своєї команди із закликом незабаром зайнятися фізичною роботою. І всі розуміють – хто раніше почне фіз. підготовку та відновить тренування, той буде краще готовий до відновлення чемпіонату. А ті клуби, які строго дотримуються вказівок влади та представників спортивної медицини, опиняються в положенні відстаючих", - каже італійський скаут клубу Серії А" Кальярі "Алекс Великих в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Сьогодні (розмова відбулася в четвер, 19 березня. – прим. авт.) прем'єр-міністр Італії виступив з жорсткою заявою щодо масових заходів та перебування громадян на вулиці. Наприклад, є люди, які займаються "джоггінгом" (біг підтюпцем, пробіжки) – вони в цілому порушують закон та отримують штрафи (і навіть попередження потрапити до в'язниці), однак конституційний та апеляційний суди визнають ці рішення недійсними. Адже в Італії немає закону, що забороняє саме цей вид діяльності", - пояснює Великих.

Алекс Великих footboom.net

"Тому прем'єр-міністр окреслив, що карантинні заходи будуть продовжені, і всі повинні адекватно поставитися до заборони бігової і т.п. роботи на свіжому повітрі як до наполегливого прохання. Прохання, яке може перетворитися на закон, для дотримання якого (і врегулювання ситуації в цілому) потрібно вводити війська на вулиці", - сказав Алекс Великих.

Серія А була зупинена 9 березня після 26 туру через епідемію коронавіруса. У цьому сезоні "Лаціо" вперше за багато років серйозно претендує на "золото", тому в клубі дуже засмучені ситуацією з коронавірусом і хочуть повноцінного відновлення чемпіонату в якнайшвидші допустимі терміни. Урядом Італії введено заборону на всі масові заходи мінімум до 3 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно італійська влада анонсувала орієнтовну базову дату відновлення Серії А.

Повну версію інтерв'ю Алекса Великих з Італії читайте на нашому сайті найближчим часом.

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