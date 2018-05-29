Пригрозили смертю: російські фанати влаштували переполох в Англії перед ЧС-2018

Російські футбольні хулігани погрожують розправою англійським фанатам-геям і транссексуалам, які відправляться на чемпіонат світу.

"Райдужні" вболівальники групи "Три леви" отримали електронні листи з погрозами життю і здоров'ю. Деякі були настільки грізними, що Pride In Football - союз ЛГБТ груп футбольних фанатів - повідомив про це в поліцію.

Про це пише Мirror .

Повідомляється, що Федерація футбольних уболівальників у співпраці з Футбольної асоціацією Англії, а також Міністерством закордонних справ і у справах Співдружності випустила інструкцію, в якій повідомляється, що фанати ЛГБТ відправляються на турнір, щоб не публічно демонструвати свою орієнтацію.

Варто відзначити, що в 2017 році Росія зайняла 48-е місце з 49 європейських країн, які виступають за права ЛГБТ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійські фанати мають намір влаштувати пекло російським уболівальникам на домашньому ЧС.