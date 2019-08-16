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"Прибрати все": Михайличенко дав перший коментар після призначення тренером "Динамо"

3.3т Читати матеріал російською

Новий головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко упевнений, що його підопічні повинні продовжити сезон із нової сторінки.

Наставник "біло-синіх" визнав наявність проблем у грі команди, проте не має сумнівів у подальших успіхах.

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Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

ФК "Динамо" Київ

"Ситуація непроста, все ж таки, вже зіграно декілька матчів і, на жаль, для "Динамо", деякі з них були невдалими. А перемога в Суперкубку, звичайно ж, дуже важлива. Наразі ситуація склалася так, що треба якнайшвидше забувати те, що було вчора, і готуватися до того, що попереду, потрібно грати багато матчів чемпіонату, Ліги Європи та Кубка України. Необхідно прибрати все, що заважає, і робити свою справу", – цитує Михайличенка пресслужба киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс жорстко звернувся до футболістів команди, звинувативши їх в обмані.

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Особа
Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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