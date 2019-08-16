"Прибрати все": Михайличенко дав перший коментар після призначення тренером "Динамо"

Новий головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко упевнений, що його підопічні повинні продовжити сезон із нової сторінки.

Наставник "біло-синіх" визнав наявність проблем у грі команди, проте не має сумнівів у подальших успіхах.

Олексій Михайличенко ФК "Динамо" Київ

"Ситуація непроста, все ж таки, вже зіграно декілька матчів і, на жаль, для "Динамо", деякі з них були невдалими. А перемога в Суперкубку, звичайно ж, дуже важлива. Наразі ситуація склалася так, що треба якнайшвидше забувати те, що було вчора, і готуватися до того, що попереду, потрібно грати багато матчів чемпіонату, Ліги Європи та Кубка України. Необхідно прибрати все, що заважає, і робити свою справу", – цитує Михайличенка пресслужба киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс жорстко звернувся до футболістів команди, звинувативши їх в обмані.

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