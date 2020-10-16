Президент УЄФА відреагував на інформацію про те, що у Росії можуть відібрати Євро-2020

Президент УЄФА Александер Чеферін висловив упевненість в тому, що Євро-2020 відбудеться влітку 2021 року, незважаючи на нову хвилю коронавірусу на континенті.

Тим не менш, в інтерв'ю виданню ESPN він відзначив, що чемпіонат Європи може пройти в зміненому форматі. Зокрема, може скоротитися кількість країн-господарів першості.

"Ми стурбовані ситуацією, що виникла, але у нас немає ні краплі сумніву в тому, що Євро-2020 відбудеться. Проте варто відзначити, що, можливо, ми будемо змушені провести чемпіонат не в дванадцяти, а в одинадцяти, восьми, п'яти або навіть одній країні", – заявив Чеферін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в разі скорочення кількості приймаючих країн стадіони в Санкт-Петербурзі (Росія) і Баку (Азербайджан) є головними кандидатами на те, щоб втратити можливість проводити матчі Євро-2020.