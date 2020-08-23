Президент УЄФА хоче зберегти в Лізі чемпіонів "річ, яку принесла пандемія"

Максим Іншаков Футбол 16:29, 23.08.2020 Оновлено: 16:41, 23.08.2020

Президент УЄФА Александер Чеферін повідомив, що організація проведе переговори про збереження формату "фіналу восьми", який використовувався для завершення перерваних пандемією коронавiрусу сезонів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Чеферін зазначив, що йому ця система протистояння в одному матчі здається більш цікавою, ніж система з двома матчами.

"Фінал восьми" – одна з цікавих речей, які принесла пандемія. Нам довелося створити такий формат. Були змушені так грати, але в підсумку ми отримали дуже цікаву систему. Зараз досить складно втиснути "фінал восьми" в календар. Але ми побачили, що людям потрібні захопливі матчі. В одному матчі Ліги чемпіонів або Ліги Європи будь-хто може перемогти. Так що в майбутньому потрібно подумати про це. Вважаю, у вересні або жовтні ми всерйоз обговоримо це", – цитує главу Союзу АР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 23 серпня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів "Баварія" – ПСЖ. Стали відомі телеканали, які покажуть зустріч.

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