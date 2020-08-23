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Президент УЄФА хоче зберегти в Лізі чемпіонів "річ, яку принесла пандемія"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,2 т.
Александер Чеферін

Александер Чеферін хоче зберегти "Фінал восьми".

Президент УЄФА Александер Чеферін повідомив, що організація проведе переговори про збереження формату "фіналу восьми", який використовувався для завершення перерваних пандемією коронавiрусу сезонів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Чеферін зазначив, що йому ця система протистояння в одному матчі здається більш цікавою, ніж система з двома матчами.

"Фінал восьми" – одна з цікавих речей, які принесла пандемія. Нам довелося створити такий формат. Були змушені так грати, але в підсумку ми отримали дуже цікаву систему. Зараз досить складно втиснути "фінал восьми" в календар. Але ми побачили, що людям потрібні захопливі матчі. В одному матчі Ліги чемпіонів або Ліги Європи будь-хто може перемогти. Так що в майбутньому потрібно подумати про це. Вважаю, у вересні або жовтні ми всерйоз обговоримо це", – цитує главу Союзу АР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 23 серпня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів "Баварія" – ПСЖ. Стали відомі телеканали, які покажуть зустріч.

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Ліга чемпіонівУЄФААлександер Чеферін
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