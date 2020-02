Президент турецького гранда побився з фанатами після програного дербі

Президент "Фенербахче" Алі Коч вступив у бійку з уболівальниками своєї команди після домашньої поразки в стамбульському дербі проти "Галатасарая" з рахунком 1:3.

Як повідомляє видання Turkish-Football, керівник клубу не зумів стримати емоції через образливі вигуки на свою адресу з боку фанатів "Фенербахче" і, вистрибнувши з VIP-зони в натовп уболівальників, взяв участь у бійці.

Mayhem after Fenerbahce's defeat to Galatasaray at home.



Fener President Ali Koc dives into a post game brawl 😂 pic.twitter.com/tz7wWv3b2A