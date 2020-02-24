Президент турецького гранда побився з фанатами після програного дербі

Президент "Фенербахче" Алі Коч вступив у бійку з уболівальниками своєї команди після домашньої поразки в стамбульському дербі проти "Галатасарая" з рахунком 1:3.

Як повідомляє видання Turkish-Football, керівник клубу не зумів стримати емоції через образливі вигуки на свою адресу з боку фанатів "Фенербахче" і, вистрибнувши з VIP-зони в натовп уболівальників, взяв участь у бійці.

Президент "Фенербахче" лізе в натовп фанатів

Mayhem after Fenerbahce's defeat to Galatasaray at home.



Fener President Ali Koc dives into a post game brawl 😂 pic.twitter.com/tz7wWv3b2A - Eren Sarigul (@_ErenSarigul) February 23, 2020

Варто відзначити, що його команда програла домашнє дербі "Галатасараю" вперше за 21 рік. Гаряча атмосфера спостерігалася не тільки на трибунах, а й на футбольному полі. Арбітр показав гравцям 14 карток, дві з яких стали червоними. Головний тренер "Фенербахче" також заробив вилучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар "Кон'яспора" Серкан Киринтили заробив одне з найшвидших вилучень в історії футболу, покинувши поле через 20 секунд після початку зустрічі.

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