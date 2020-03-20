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20 березня • оновлено в 12:16
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Президент Сербії пригрозив арештом гравцю "Реала", що втік з-під карантину

1.7т
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Президент Сербії Олександр Вучич пригрозив арештом Луці Йовичу з "Реала", який прилетів на батьківщину заради дня народження своєї дівчини і був помічений на вулицях Белграда.

"На жаль, наші футбольні зірки подають поганий приклад громадянам. Вони заробляють мільйони і думають, що можуть ігнорувати наказ про обов'язкову самоізоляцію після повернення на батьківщину. Якщо Йович залишить свою квартиру, то буде заарештований. Я впевнений, що він шкодує про свої дії, але він повинен розуміти, що життя людей важливіше за його мільйони", – цитує слова Вучича видання Marca.

лука Йович

лука Йович

Варто відзначити, що раніше Йович відповів на критику, але по-справжньому так і не вибачився за свою поведінку.

"Я дуже шкодую, що деякі люди не виконали свою роботу і не пояснили мені, як потрібно діяти в умовах ізоляції", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес порушила карантин і піддалася критиці з боку фанатів футболіста.

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Тема
Коронавірус
Місце
Сербія Белград
Теги
Реал Мадрид карантин
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