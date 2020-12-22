Президент "Руху" поставив крапку в ситуації з переходом Мілевського

Президент "Руху" Григорій Козловський заявив, що український нападник Артем Мілевський не перейде в його команду.

В інтерв'ю на офіційному YouTube-каналі клубу він розповів, що погодився б на його трансфер, якби не філософія "Руху", яка передбачає роботу з молодими футболістами. Власник команди зізнався, що вони з тренером Іваном Федиком вже ухвалили остаточне рішення з цього питання.

"Поклавши руку на серце, якби я був головним тренером, і у мого клубу не було такої філософії розвитку, я би з радістю і Селезньова, і Мілевського взяв би в команду. Це й для маркетингу супер. Але ми з Іваном Федиком потиснули руку та ухвалили остаточне рішення. У нас є тренерська рада, на якій затверджується кандидатура того чи іншого футболіста. У нас така філософія, що грати мають молоді, тому, на жаль, наша відповідь – ні", – розповів Козловський.

Після першого кола української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Рух" посідає 12-те місце з 9 очками після 13 турів.

Нагадаємо, що Мілевський завершив виступи за брестське "Динамо" після майже двох років у клубі. За цей час він провів 102 матчі за команду, забивши 19 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем спародіював президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса, уявивши, якою була б його реакція на підписання контракту з нападником.