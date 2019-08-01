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Президент "Реала" м'яко "відшив" Зідана

2.9т Читати матеріал російською

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес поспілкувався з головним тренером "вершкових" Зінедіном Зіданом з приводу хавбека англійського "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, повідомляє ESPN.

Президент "Реала" м'яко "відшив" Зідана

За словами глави мадридського клубу, підписати півзахисника найближчим річним трансферним вікном буде проблематично.

Зідану подобається стиль гри Погба, тому він попросив Переса і генерального директора "Реала" Хосе Анхеля Санчеса ще раз поговорити з МЮ з приводу футболіста. Однак керівники "королівського клубу" йому відмовили, повідомивши, що вже і так витратили понад €300 млн на нових гравців.

Манкуніанці не хочуть віддавати Погба менш ніж за €200 млн. Раніше повідомлялося, що наставник "Манчестер Юнайтед" має намір будувати гру команди довкола Погба.

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