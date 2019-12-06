Президент "Реала" готує революцію в європейському футболі

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес провів переговори з главою ФІФА Джанні Інфантіно та представниками топ-клубів про створення європейської суперліги.

Як повідомляє New York Times, план Переса полягає в тому, щоб сформувати повноцінну лігу, учасниками якої стануть, в першу чергу, команди з топ-5 чемпіонатів Європи: Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції. У національній першості, за задумом президента "Реала", клуби не гратимуть. Принцип підвищення та пониження в класі буде збережений, але тільки в межах двох дивізіонів.

Флорентіно Перес Football.ua

Ідея Переса має шанс на реалізацію тільки за умови підтримки з боку президента ФІФА. Зараз Інфантіно працює над пошуком шляхів реформації клубного футболу, але сфокусований в основному на створенні Клубного чемпіонату світу, учасниками якого повинні стати 24 команди. Його старт запланований на 2021 рік.

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