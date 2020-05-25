Президент "Ліона" назвав ідіотами французьких чиновників через заборону на футбол

Олександр Чеканов Футбол 21:00, 25.05.2020 Оновлено: 21:25, 25.05.2020

Президент французького "Ліона" Жан Мішель-Ола жорстко розкритикував чиновників країни за дострокове завершення футбольного сезону через пандемію коронавірусу.

За словами функціонера, в Іспанії, яка більше постраждала від хвороби, ухвалили рішення дограти національні турніри.

Жан-Мішель Ола

"В останні два місяці чиновники в іспанській федерації стежили за ситуацією і співпрацювали з УЄФА. Парадоксально, що Іспанія, яка більше, ніж Франція, постраждала від пандемії коронавірусу, знайшла рішення. 23 квітня глави Ла Ліги та Ліги 1 були присутні на конференції з УЄФА. Тоді їм обом запропонувати почекати. Але наші чиновники вчинили інакше. Схоже, що ми просто ідіоти. УЄФА випустив медичний протокол, який ми навіть не розглядали у Франції. Це неймовірний скандал", – цитує Ола Чемпионат.com із посиланням на L'Equipe.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби української футбольної Прем'єр-ліги ухвалили рішення про догравання сезону. При цьому з датою відновлення першості команди поки не визначилися.

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