Президент клубу Першої ліги прокоментував інформацію про побиття судді після матчу

Михайло Морозов Футбол 12:12, 16.07.2020

Президент "Агробізнесу" і за сумісництвом віцепрезидент УАФ Олег Собуцький заявив, що не дав розлюченим уболівальникам побити головного арбітра матчу Першої ліги між його командою та "Минаєм" Юрія Іванова.

"Суддівство негативне. Люди були розлючені та хотіли йти бити суддю. Я цих людей затримав і не пустив, зібралося їх дуже багато. Те, що їх били на стадіоні, нехай розповідають комусь іншому. Я втримав людей, адже з суддів мали зробити просто купу м'яса. На Семенці був чистий пенальті, мені всі експерти телефонують і кажуть. Вісім жовтих карток... Ми знали, що буде така гра. Перед матчем привітав їх, побажав їм хорошого та чесного суддівства, пожартували й розійшлися. І ось що трапилося", – цитує слова Собуцького видання footballua.tv.

Раніше з'явилася інформація про те, що арбітра Юрія Іванова побили в суддівській кімнаті після закінчення матчу Першої ліги між "Агробізнесом" і "Минаєм". Він показав вісім жовтих карток господарям і призначив пенальті в їхні ворота.

Нагадаємо, що гості здобули перемогу з рахунком 2:0 і вийшли на друге місце в таблиці, відкинувши "Агробізнес" на третю сходинку. Лідером Першої ліги з відривом у три очки від найближчого переслідувача є "Інгулець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків жорстко розкритикував суддівство й "Інгулець" після матчу з "Прикарпаттям" в 24-му турі чемпіонату України у Першій лізі.

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