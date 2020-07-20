Президент Федерації футболу Болівії помер від коронавірусу

Михайло Морозов Футбол 17:53, 20.07.2020 Оновлено: 18:14, 20.07.2020

Президент Федерації фуболу Болівії Сесар Луїс Салінас помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, у віці 58 років.

Як повідомляє видання Fanpage.it, він був госпіталізований з грипом 9 липня, а останніми днями перебував у важкому стані. Його дружина також здала позитивний тест на наявність захворювання, але у неї воно проходить у безсимптомній формі.

Салінас став головою місцевої федерації в 2018 році і мав керувати організацією до 2022 року. Раніше він був президентом однієї з найтитулованіших команд країни – "Стронгеста". Він мріяв вивести Болівію на чемпіонат світу, тому збирався побудувати для збірної нову тренувальну базу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футбольний тренер Ілля Петкович помер від коронавірусу.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Розстріл евакуаційної групи на Донбасі: з'явилися кадри з пораненим бійцем

Подайте на пропитание действующему депутату Верховной Рады

"Динамо" оголосило про відставку Михайличенка

Есмінець США попрямував в Чорне море на навчання з Україною

Росія буде виходити з Донбасу, кидаючи все, а Крим покине з голодними бунтами, – Гримчак