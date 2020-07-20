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Президент Федерації футболу Болівії помер від коронавірусу

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,2 т.
Сесар Луїс Салінас помер від коронавірусу

Сесар Луїс Салінас помер від коронавірусу.

Президент Федерації фуболу Болівії Сесар Луїс Салінас помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, у віці 58 років.

Як повідомляє видання Fanpage.it, він був госпіталізований з грипом 9 липня, а останніми днями перебував у важкому стані. Його дружина також здала позитивний тест на наявність захворювання, але у неї воно проходить у безсимптомній формі.

Салінас став головою місцевої федерації в 2018 році і мав керувати організацією до 2022 року. Раніше він був президентом однієї з найтитулованіших команд країни – "Стронгеста". Він мріяв вивести Болівію на чемпіонат світу, тому збирався побудувати для збірної нову тренувальну базу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футбольний тренер Ілля Петкович помер від коронавірусу.

Коронавірус
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