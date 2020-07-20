Президент Федерації футболу Болівії помер від коронавірусу

Президент Федерації фуболу Болівії Сесар Луїс Салінас помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, у віці 58 років.

Як повідомляє видання Fanpage.it, він був госпіталізований з грипом 9 липня, а останніми днями перебував у важкому стані. Його дружина також здала позитивний тест на наявність захворювання, але у неї воно проходить у безсимптомній формі.

Салінас став головою місцевої федерації в 2018 році і мав керувати організацією до 2022 року. Раніше він був президентом однієї з найтитулованіших команд країни – "Стронгеста". Він мріяв вивести Болівію на чемпіонат світу, тому збирався побудувати для збірної нову тренувальну базу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футбольний тренер Ілля Петкович помер від коронавірусу.