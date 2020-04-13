Президент "Брешії" не дозволить своїй команді догравати сезон через коронавірус

Президент "Брешії" Массімо Челліно заявив, що не дозволить своїй команді виходити на матчі італійської Серії А, навіть якщо за це у неї відберуть очки.

"Я нагадую, що я не дозволю своїй команді вийти на поле, якщо чемпіонат буде відновлено. Це не лінива провокація. Якщо хочете, можете відняти у нас очки. Всю відповідальність за це я візьму на себе", – цитує слова Челліно видання Football Italia.

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Він зазначив, що відновлення сезону є егоїстичним рішенням через велику кількість жертв у результаті коронавірусу.

"Я бачу багато егоїзму і бажання людей заробити на цій важкій ситуації. Просто приїжджайте в Брешию та подивіться, що у нас відбувається. Я не намагаюся здобути для себе якусь вигоду або уникнути вильоту із Серії А, оскільки знаю, що ми не збанкротуємося і повернемо собі місце в лізі", – додав Челліно.

Відзначимо, що команди можуть відновити тренування з 4 травня, а першість – з 31 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки втратять італійські клуби через пандемію коронавірусу.

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