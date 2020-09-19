Президент "Барселони" вперше прокоментував скандал з Мессі

Президент "Барселони" Жозеп Бартомеу вперше дав коментар щодо ситуації із зірковим форвардом Ліонелем Мессі.

Бартомеу заявив, що не вступатиме з аргентинцем в конфлікт.

"Він наш капітан і лідер команди. Ми бачили, як він виступав на поле. Я не міг дозволити йому покинути клуб, він найкращий в історії, команда має потребу в ньому. Наявність Мессі – запорука успіху. Я не буду вступати в будь-які суперечки з капітаном. Подібні речі необхідно обговорювати вдома. Потрібно привітати себе з тим, що Мессі все ще з нами. Кращий гравець в світі повинен бути вдома", – цитує Бартомеу Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річний капітан збірної Аргентини, який виступав в каталонському клубі впродовж 20 років, в кінці серпня повідомив "Барселону", що він мав намір піти безкоштовно.

"Барса" відмовилася визнати достроковий розрив в контракті, заявивши, що момент для його використання пройшов в червні. Переговори обох сторін зайшли в глухий кут.

Щоб не доводити справу до суду, аргентинець прийняв рішення продовжити виступ в "Барсі".