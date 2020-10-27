Президент "Барселони" пішов у відставку

Максим Іншаков Футбол 22:57, 27.10.2020 Оновлено: 23:11, 27.10.2020

Жозеп Бартомеу разом із радою директорів покинув пост президента "Барселони", інформує Twitter каталонської команди.

Відповідне рішення було ухвалено після засідання керівників "Барси".

Бартомеу подав у відставку
Twtter "Барселони"

Бартомеу регулярно піддавався критиці через свою діяльність в останні роки. Зокрема, не раз висловлював невдоволення його роботою капітан "Барселони" Ліонель Мессі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мессі, який виступав у каталонському клубі протягом 20 років, у кінці серпня повідомив "Барселону", що він мав намір піти безплатно.

2 вересня відбулася зустріч батькайі агента Мессі з президентом "Барселони". Бартомеу не пішов з обійманої позиції й зажадав виплати 700 млн євро від клубу, який хотів би підписати контракт із Лео.

Щоб не доводити справу до суду, аргентинець ухвалив рішення продовжити виступ у "Барсі". Бартомеу заявив, що не вступатиме з Лео в конфлікт.

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