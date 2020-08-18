Президент "Барселони" назвав нового тренера й озвучив долю Мессі

Президент "Барселони" Жозеп Марія Бартомеу оголосив, що Роналд Куман стане новим головним тренером.

За словами глави каталонської команди Ліонель Мессі нікуди не піде, незважаючи на численні повідомлення ЗМІ. Очікується, що угода Кумана з "Барсою" укладена терміном на два роки.

"Якщо нічого не станеться, Куман буде нашим тренером у наступному сезоні. Нам уже відомі його думки щодо цього, його філософія. Мессі хоче завершити кар'єру в "Барсі". Куман сказав мені, що Мессі буде ключовим гравцем нашого нового проєкту", – наводить слова Кумана Twitter "Барселони".

Жозеп Марія Бартомеу Twitter Барселони

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Барселони" Кіке Сетьєн був звільнений зі своєї посади через кілька днів після ганебної поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" з рахунком 2:8.

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