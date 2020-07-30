Презентація Луческу в "Динамо" під загрозою зриву: спортивні підсумки 29 липня
Презентація Мірчі Луческу в якості головного тренера київського "Динамо" знаходиться під загрозою зриву, а Олександр Усик розповів про труднощі з українською мовою.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 29 липня.
Крім того, в Росії помер легендарний тренер з боксу Олександр Ніколаєв. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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