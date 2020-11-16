Пресконференція Шевченка перед матчем зі Швейцарією не відбулася

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко не отримав запитань від журналістів під час пресконференції перед матчем зі Швейцарією, який заплановано на 17 листопада.

Наставник "жовто-синіх" повинен був розповісти про ситуацію в національній команді у зв'язку з новим спалахом коронавірусу. Проте Шевченку заборонили проводити пресконференцію на стадіоні. Українська асоціація футболу організувала спілкування тренера з журналістами по Zoom, але запитань наставнику збірної не ставили, пише "Динамомания".

"Якщо немає питань – то немає і пресконференції", – сказав пресаташе команди Олександр Гливинський.

Відзначимо, що захід було відкладено на півтори години. Тренери, футболісти і персонал команди мали здати нові тести на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у збірній України після матчу Ліги націй із Німеччиною виявили три нових випадки коронавірусу.