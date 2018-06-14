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Чемпіонат світу 2018
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Прес-секретар Путіна дав добро російським дівчатам на інтим з іноземними вболівальниками

1.8тЧитати новину російською

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів голові комітету Держдуми з питань сім'ї Тамарі Плетньовій, яка закликала російських дівчат утриматися від інтимних зв'язків з іноземними вболівальниками ЧС.

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За словами Пєскова, прекрасна половина РФ сама розбереться в ситуації, йдеться в повідомленні ТАСС.

"Що стосується наших російських жінок, то, напевно, вони самі розберуться з усіма своїми питаннями. Це найкращі жінки в світі", - зазначив Пєсков.

Також представник Путіна недвозначно натякнув, що на паспорті вболівальника написано "Ні расизму", як би закликаючи дівчат не відмовляти іноземним гостям у виконанні певних бажань.

"Скажи ні расизму" - це, напевно, найкращим чином характеризує атмосферу цього свята і те, з яким підходом в Росії в цю атмосферу свята занурюються", - сказав прес-секретар президента РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної Нігерії заборонив команді секс з російськими дівчатами.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
РосіяМосква
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