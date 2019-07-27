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Знаменитого футболіста перервав жіночий оргазм - опубліковано відео

10.6т Читати матеріал російською

Колишній захисник мадридського "Атлетіко" і "Челсі" Філіпе Луїс потрапив в курйозну ситуацію під час своєї першої прес-конференції в бразильському "Фламенго".

Виступ футболіста перервав звук жіночого стогону під час сексу. Запис оргазму стояла на дзвінку у когось з репортерів.

У Луїса і директора "Фламенго" Маркоса Браза, що сидiв поруч, це викликало бурхливий напад сміху. Гравець зміг повернутися до свого інтерв'ю лише через якийсь час, коли всі присутні в залі журналісти заспокоїлися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Атлетіко" з рахунком 7:3 обіграв мадридський "Реал". Після цієї гри капітан "вершкових" Серхіо Рамос заявив, що він і його партнери "обi*ралися".

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Місце
Бразилія
Тег
ФК Фламенго
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