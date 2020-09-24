Пресконференцію тренера "Десни" перед матчем ЛЄ раптово скасували

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Олександр Рябоконь

Пресконференцію наставника "Десни" Олександра Рябоконя перед виїзним поєдинком третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Вольфсбурґа" раптово скасували.

Як повідомили в ефірі програми Футбол News, спілкування з головним тренером українського клубу не зацікавило представників німецьких ЗМІ, тому традиційний передматчевий захід не відбувся.

Крім того, "Вольфсбурґ" вирішив зіграти з "Десною" не на своєму домашньому стадіоні, а на "АОК Арені", на якій свої поєдинки проводять молодіжна та жіноча команди "вовків".

Нагадаємо, що історичний дебют чернігівського клубу в єврокубках відбудеться в четвер, 24 вересня. Початок зустрічі запланований на 21:15 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі можливі суперники "Десни" у разі перемоги над "Вольфсбурґом".

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