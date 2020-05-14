У четвер, 14 травня, відбулася робоча нарада за участю представників Прем'єр-ліги, клубів УПЛ і Української асоціації футболу (УАФ).

За підсумками зустрічі було ухвалено рішення відновити чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі 30 травня. Водночас представники клубів погодилися не відновлювати змагання в чемпіонаті України серед команд U-21 і U-19.

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"Ми отримали підтвердження від клубів щодо бажання поновити чемпіонат 30 травня, а матчі останнього, 32-го туру провести 19 липня. До визначення остаточної дати фіналу Кубку України та дати матчів плей-офф чемпіонату під час наради вирішили повернутися пізніше. Усі ці пропозиції будуть офіційно оформлені й потім надані для затвердження Виконкомом УАФ", – цитує пресслужба УПЛ виконавчого директора Євгена Дикого.

Також стоїть питання про кількість осіб, яких можна буде залучати до організації та проведення матчів без глядачів. УАФ просить МОЗ збільшити кількість у такому випадку з 50 до 200 осіб.

"Це гравці, представники команд, правоохоронці, медики, телетранслятори, технічні працівники і т.д.", – розповів після завершення зустрічі директор юридичного департаменту УАФ Ігор Грищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що футбольні вболівальники не повернуться на трибуни раніше вересня, і назвав умову, за якої це станеться.