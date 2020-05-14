Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Прем'єр-ліга України поновлюється: названа точна дата

12.1т
Читати матеріал російською

У четвер, 14 травня, відбулася робоча нарада за участю представників Прем'єр-ліги, клубів УПЛ і Української асоціації футболу (УАФ).

За підсумками зустрічі було ухвалено рішення відновити чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі 30 травня. Водночас представники клубів погодилися не відновлювати змагання в чемпіонаті України серед команд U-21 і U-19.

Динамо - Шахтар

Динамо - Шахтар

ТК Футбол

"Ми отримали підтвердження від клубів щодо бажання поновити чемпіонат 30 травня, а матчі останнього, 32-го туру провести 19 липня. До визначення остаточної дати фіналу Кубку України та дати матчів плей-офф чемпіонату під час наради вирішили повернутися пізніше. Усі ці пропозиції будуть офіційно оформлені й потім надані для затвердження Виконкомом УАФ", – цитує пресслужба УПЛ виконавчого директора Євгена Дикого.

Також стоїть питання про кількість осіб, яких можна буде залучати до організації та проведення матчів без глядачів. УАФ просить МОЗ збільшити кількість у такому випадку з 50 до 200 осіб.

"Це гравці, представники команд, правоохоронці, медики, телетранслятори, технічні працівники і т.д.", – розповів після завершення зустрічі директор юридичного департаменту УАФ Ігор Грищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що футбольні вболівальники не повернуться на трибуни раніше вересня, і назвав умову, за якої це станеться.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Прем'єр-ліга України Карантин в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку