Прем'єр-ліга України: де дивитися онлайн 8-й тур, розклад трансляцій

В українській футбольній Прем'єр-лізі 20-22 вересня будуть зіграні матчі 8-го туру нового розіграшу чемпіонату.
Центральним, безсумнівно, стане протистояння лідерів турнірної таблиці – чернігівської "Десни" та донецького "Шахтаря".
Вболівальники за традицією зможуть побачити прямі трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 8-й тур
20 сентября (п'ятниця)
19.00. "Дніпро-1" – "Карпати", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Денис Шурман
21 вересня (субота)
14:00. "Львів" – "Олімпік", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Дмитро Кутаков
17:00. "Зоря" – "Маріуполь", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Микола Балакін
22 вересня (неділя)
14:00. "Десна" – "Шахтар", 2+2
Чернігів, стадіон імені Гагаріна
Головний арбітр: Катерина Монзуль
17:00. "Ворскла" – "Динамо", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Бутовського
Головний арбітр: Юрій Можаровський
19:30. "Колос" – "Олександрія", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" встановило клубний антирекорд у Прем'єр-лізі, програвши в 7-му турі чернігівській "Десні".
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