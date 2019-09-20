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Прем'єр-ліга України: де дивитися онлайн 8-й тур, розклад трансляцій

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В українській футбольній Прем'єр-лізі 20-22 вересня будуть зіграні матчі 8-го туру нового розіграшу чемпіонату.

Центральним, безсумнівно, стане протистояння лідерів турнірної таблиці – чернігівської "Десни" та донецького "Шахтаря".

Вболівальники за традицією зможуть побачити прямі трансляції матчів на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН та 2+2. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Новини
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Прем'єр-ліга України. 8-й тур

20 сентября (п'ятниця)

19.00. "Дніпро-1" – "Карпати", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Денис Шурман

21 вересня (субота)

14:00. "Львів" – "Олімпік", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Дмитро Кутаков

17:00. "Зоря" – "Маріуполь", УНІАН
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Микола Балакін

22 вересня (неділя)

14:00. "Десна" – "Шахтар", 2+2
Чернігів, стадіон імені Гагаріна
Головний арбітр: Катерина Монзуль

17:00. "Ворскла" – "Динамо", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Бутовського
Головний арбітр: Юрій Можаровський

19:30. "Колос" – "Олександрія", "Футбол 1"
Київ, стадіон "Оболонь-Арена"
Головний арбітр: Дмитро Крівушкін

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" встановило клубний антирекорд у Прем'єр-лізі, програвши в 7-му турі чернігівській "Десні".

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
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