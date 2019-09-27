Прем'єр-ліга: де дивитися онлайн 8-й тур чемпіонату України з футболу

В українській футбольній Прем'єр-лізі 27-29 вересня будуть зіграні матчі 9-го туру елітного дивізіону.

Особлива увага уболівальників буде прикута до протистояння у Києві, де місцеве "Динамо" зіграє на НСК "Олімпійський" із "Дніпро-1".

Матчі чемпіонату за традицією можна буде побачити в ефірі каналів 2+2, ZIK, "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 9-й тур

27 вересня (п'ятниця)

19.00. "Шахтар" – "Ворскла", "Футбол 2"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Євген Арановський

28 вересня (субота)

17:00. "Карпати" – "Колос", ZIK

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Ігор Бондар

19:30. "Олександрія" – "Львів", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Віталій Романов

29 вересня (неділя)

14:00. "Маріуполь" – "Десна", "Футбол 1"

Маріуполь, стадіон імені Володимира Бойка

Головний арбітр: Ярослав Козик

17:00. "Динамо" – "Дніпро-1", 2+2

Київ, стадіон "Олімпійський"

Головний арбітр: Анатолій Абдула

19:30. "Олімпік" – "Зоря", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Сергій Бойко

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Маріуполя" Рустам Худжамов обматюкав партнерів по команді після матчу з київським "Динамо".

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