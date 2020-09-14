Представник "нового Шевченка" розповів про перехід форварда "Динамо" в Італію

Журналіст Юрій Шевченко поспілкувався з представником нападника "Динамо" Владислава Супряги Леонардо Ліматолою та дізнався про можливий переїзд футболіста до Італії.

"Михайлович (тренер "Болоньї" – Ред.) не дзвонив Супрязі, Супряга не погоджувався на перехід. Переговори ведуться, пропозиція є. Чи готова "Болонья" дати більше десяти мільйонів євро? У клубу зараз обмежені фінансові можливості, Sky ще не зробив усі виплати за минулий сезон, і в цілому ситуація з телеправами дуже невизначена. Немає гарантій щодо бюджету. Тому не впевнений, що "Болонья" платитиме більше десяти мільйонів", – написав журналіст у Telegram-каналі " ДжанлукаЛападула ".

Він також прокоментував інтерес "Торіно" і "Мілана" до Супряги.

"Інтерес інших клубів? Це точно не "Торіно" – я говорив з їхнім спортивним директором, їхній бюджет не дозволяє оформити таку угоду. Інформація про "Торіно" – нісенітниця від посередника, який просто хотів себе прорекламувати. З представниками "Мілану" я спілкувався особисто, їм подобається Супряга. Але клуб стежить за безліччю футболістів", – додав Шевченко.

Юрій Шевченко поговорив з представником супряга Telegram-канал "Джанлука Лападула"

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше виступав в англійській Прем'єр-лізі та збірній країни, назвав форварда київського клубу "новим Андрієм Шевченком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент Романа Зозулі Володимир Кузьменко оцінив ймовірність повернення футболіста в "Динамо".